Весенний показ направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ состоится в рамках Merсedes-Benz Fashion Week Russia 17 марта, сообщают организаторы.

H.A.R.D. 3.0 – это результат творческой лаборатории, микс из работ, стилизованных в единой концепции. Тема показа FW 2017 – «Клуб завтра».

«Участниками показа впервые станут не только профессиональные модели, но и непосредственно сами студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. В этот раз был объявлен и проведен масштабный кастинг среди студентов и друзей Школы, и самые интересные, харизматичные, образные и просто прикольные ребята продемонстрируют работы студентов 1-4 курсов», – рассказывает куратор профиля «Мода» Екатерина Сычева.

H.A.R.D. 3.0 – это «показ о том, какое лицо у сегодняшней моды, кто они – лица сегодня и, что самое интересное, кто они – лица «завтра».

Направление «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ существует три года и уже претендует на роль одного из сильнейших в области fashion-образования. Основной задачей является развитие концептуального мышления и погружение в мировой контекст.

Школа предлагает систему обучения, построенную на принципах ведущих fashion-школ мира. Обучаясь по специально разработанным авторским программам, студенты учатся мыслить творчески и концептуально, получают широкий спектр знаний от создания коллекций до ритейла, от стайлинга и fashion-съемок до маркетинга.

Образы, представленные на показе, дополнят кроссовки Adidas Originals NMD.

Фотография предоставлена организаторами.