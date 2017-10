Презентация проекта под рабочим названием TapOk состоялась в рамках хакатона Wear Able Future, проходившего в Москве, сообщают организаторы.

Участники хакатона, организаторами которого стали Bezgraniz Couture™ и компания SAP при поддержке «Шеврон Нефтегаз Инк.», придумывали сервисы в сфере Fashion Tech для людей с ограниченными возможностями с применением методологии дизайн-мышления, платформы и технологий SAP Leonardo для интернета вещей, а также с использованием полимерных материалов Covestro. Победителем хакатона стала команда из Университета ИТМО (Санкт-Петербург).

Для многих людей с ограниченными возможностями процесс надевания обуви является проблемой, и студенты Университета ИТМО придумали ее решение при помощи новых технологий. Проект под рабочим названием TapOk представляет специальный аксессуар – «умную обувь» с автоматическим раздвижным механизмом. Благодаря приводу в подошве, передняя часть ботинка выдвигается, и обувь можно с легкостью надеть без помощи рук. В стельке расположены нагревательные элементы и датчики. Для управления устройством можно использовать приложение для смартфона или голосовое управление, чтобы поддерживать или изменять температуру обуви для комфортного использования. Победители хакатона Wear Able Future получат возможность реализовать свой проект на практике совместно с Bezgraniz Couture™.

В хакатоне приняли участие около 40 человек: студенты НИУ ВШЭ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Российского экономического университет им. Г.В. Плеханова, Британской высшей школы дизайна, РГУ им. Косыгина, МГТУ им Н.Э. Баумана. В качестве экспертов в работе хакатона принимали участие потенциальные потребители: люди с ограниченными возможностями здоровья.

Участники разработали несколько технологичных решений: терморегулируемые леггинсыпод управлением мобильного приложения для людей, пользующихся инвалидной коляской и не чувствующих некоторые части тела, от команды Gen.net; приложение для цифровизации (создания цифрового двойника) гардероба (команда Find my Sock) и подбора сочетающейся одежды с помощью NFC-меток для людей с ограничениями по зрению; приложение Communicator – для использования меток, которые позволяют преобразовать цвет в музыку, для людей с ограничениями или полной потерей зрения. Еще одно решение команды Active-Reactive-Clothes для одежды с NFC-метками может быть интегрировано с умными протезами для автоматической адаптации режима работы последних.

«Существующие сегодня Fashion Tech-решения и эксперименты адресованы к относительно абстрактной целевой аудитории, – считает соучредитель Bezgraniz Couture™ Янина Урусова. – Но для людей с ограниченными возможностями здоровья они действительно способны изменить качество жизни, сделать ее более комфортной и безопасной. Мы работаем в направлении внедрения последних достижений Fashion Tech в будущие продукты и сервисы. Хакатон Wear Able Future – один из первых шагов в этом направлении».

«Решения SAP позволяют не только трансформировать бизнес-процессы, но и привычные предметы обихода. Хакатон Wear Able Future показал, как применение интернета вещей может в лучшую сторону менять жизнь людей, чьи физические возможности по какой-то причине ограничены», – сказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ.

Партнерами хакатона Wear Able Future выступили компания «Шеврон Нефтегаз Инк.», Covestro, Ottobock, Innovation Studio экономического факультета МГУ, Британская высшая школа дизайна, ЦМИТ «Проектные мастерские», Dialogue in the Dark, Люди IN, проект Dialogue in the Dark Moscow (Государственный музей-культурный центр «Интеграция» имени Н.А.Островского), информационный партнер – Проект + 1,

Bezgraniz Couture™ формирует новую культуру взаимоотношений общества с людьми, имеющими инвалидность, задает не только новые стандарты образа мышления, но и внешнего вида. Проект поддерживает государственную политику отказа от пассивной социальной позиции и содействует формированию новых представлений об инвалидах в обществе.

Фотография предоставлена организаторами.