Открытие выставки [un]dressed состоялось 18 мая в Международной галерее фотографии Yellow Korner Gallery, сообщают организаторы.



Мероприятие посетили дизайнер Алина Герман, продюсер Александр Игудин, актриса Марина Александрова, Юрий и Владислава Смекаловы, Марина Григорьева (Carita), Шорена Джинали (Dior), актриса Людмила Ширяева, Анастасия Дианова (ДЛТ), Артем Балаев (Аврора) и многие другие.

Кристина Арден работает в жанре fashion и портретной фотографии. Публикуется в глянцевых изданиях: «Cosmopolitan Петербург», «Собака.ru», Dress Code Magazine, «Долорес» и др. Работает с ведущими дизайнерами Санкт-Петербурга (Tatiana Parfionova, So number one, Polina Raudson, Стас Лопаткин и др.). В 2014 году состоялась первая персональная выставка фотографа на тему моды для незрячих. Одна из представленных на выставке работ победила на международном конкурсе ONCE Photo contest, A World for All: Overcoming Disabilities. В 2016 году работа Кристины Арден заняла первое место в международном конкурсе International Photography Awards в номинации Fashion.

Subbota Showroom начал работу осенью 2013 года. Заняв уютный дворик в «золотом треугольнике» Петербурга, на Большой Конюшенной улице, и представляя подборку российских и американских дизайнеров, шоурум быстро собрал пул постоянных клиентов – городских интеллектуалок. Subbota showroom предлагает одежду, отличающуюся качественным исполнением, первоклассными тканями и хорошим кроем, и что особенно ценно для девушек, активно участвующих в городской жизни, – своей уникальностью: многие марки представлены в Subbota showroom эксклюзивно.

Фотографии предоставлены организаторами.