23.10.2017 07:09

Во Всероссийском НИИ овцеводства и козоводства Ставрополя прошла конференция «Научное обеспечение инновационного развития овцеводства и козоводства», передает агентство ТАСС. В рамках мероприятия обсуждалась ситуация в секторе и его господдержка.

Как считают участники отрасли, российские производители шерсти нуждаются в субсидиях и государственном заказе. «В 2018 году вновь появились субсидии на реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти. Это будет стимулировать выпуск высококачественной продукции в России», - уверен генеральный директор Национального союза овцеводов Михаил Егоров. В следующем году, добавил он, на эти цели выделят около 150 млн рублей.

По словам Михаила Егорова, благодаря господдержке будет реализовано более 15,5 тыс. тонн шерсти.

Однако, констатируют эксперты, отсутствие спроса внутри страны и, как следствие, невозможность реализации шерсти по выгодной цене - едва ли не главная проблема сектора. «Текстильная промышленность сильно пострадала в 90-е. Существенно уменьшилось производство шерстяных изделий, произошло перераспределение мериносового овцеводства. К тому же отрасль стала уязвимой из-за мощного развития индустрии синтетических тканей. Решение о переобмундировании армии в нешерстяные ткани усугубило ситуацию», - констатировала директор Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства Марина Селионова.

Производство шерсти, и без того затратное, в условиях отсутствия госзаказа становится вовсе нерентабельным, считают эксперты. «Государство буквально 30 лет назад закупало шерсть по 10-12 рублей, а мясо по 2,50. Потому что был государственный заказ на переработку, и все ткани в форме для школьников и для военных были из шерсти. Потом стали закупать египетский хлопок и китайскую синтетику, и цены рухнули», - отметил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Магомед Айбазов.