18.10.2017 07:15

В отношении швейной фабрики «Адонис» постановлением Арбитражного суда Татарстана введено конкурсное производство, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на материалы суда.

Иск о банкротстве предприятия «Адонис», занимавшаяся пошивом деловой одежды, был зарегистрирован еще 20 июля текущего года. Заседания суда периодически откладывались, и лишь 11 октября суд вынес свое решение, которое оказалось не в пользу фабрики.

При этом сумма исковых требований «Адониса» к собственной швейной фабрике составила 353, 2 тыс. рублей. В настоящее время, согласно картотеке татарстанского суда, рассматривается отчет арбитражного управляющего обанкротившейся фабрики, также в ее отношении ведется конкурсное производство.