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Суд Татарстана признал фабрику «Адонис» банкротом

18.10.2017  07:15

В отношении швейной фабрики «Адонис» постановлением Арбитражного суда Татарстана введено конкурсное производство, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на материалы суда.

Иск о банкротстве предприятия «Адонис», занимавшаяся пошивом деловой одежды, был зарегистрирован еще 20 июля текущего года. Заседания суда периодически откладывались, и лишь 11 октября суд вынес свое решение, которое оказалось не в пользу фабрики.

При этом сумма исковых требований «Адониса» к собственной швейной фабрике составила 353, 2 тыс. рублей. В настоящее время, согласно картотеке татарстанского суда, рассматривается отчет арбитражного управляющего обанкротившейся фабрики, также в ее отношении ведется конкурсное производство. 

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