16.02.2017 06:50

Верховный суд внес в Госдуму пакет законопроектов о государственной судебной службе. В частности, рассказывает РИА Новости, в предложениях содержится предложение о введении для судебных служб единой формы одежды.

Авторы инициативы подчеркивают, что положение об обязательности ношения форменной одежды работником аппарата суда при участии в судебном заседании «повысит статус судебного служащего, позволит выделить его среди участников судебного процесса».

Также с учетом важной роли судебной власти, специфики выполняемых ею функций и для повышения статуса работников аппарата суда целесообразно выделить судебную службу в самостоятельный вид государственной службы, считают авторы.