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Sumochka.com презентовала новую коллекцию итальянской марки Marco Barbabella
25.05.2017 23:50
Итальянский бренд обуви Marco Barbabella представил на сайте Sumochka.com новую коллекцию бархатных туфель-лодочек, сообщает компания.
Туфли-лодочки Marco Barbabella, как и вся обувь этого бренда, изготавливаются вручную.
На сайте онлайн-магазина Sumochka.com туфли Marco Barbabella представлены в пяти разнообразных оттенках: ярко-красном, нежно-розовом, серебристом, насыщенном синем и изумрудно-зеленом.
Marco Barbabella – один из самых молодых и динамично развивающихся брендов Италии – официальным годом образования считается 2014 год.
Фотографии предоставлены компанией.
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