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Sumochka.com презентовала новую коллекцию итальянской марки Marco Barbabella

25.05.2017  23:50

Итальянский бренд обуви Marco Barbabella представил на сайте Sumochka.com новую коллекцию бархатных туфель-лодочек, сообщает компания.

Туфли-лодочки Marco Barbabella, как и вся обувь этого бренда, изготавливаются вручную.

На сайте онлайн-магазина Sumochka.com туфли Marco Barbabella представлены в пяти разнообразных оттенках: ярко-красном, нежно-розовом, серебристом, насыщенном синем и изумрудно-зеленом.

Marco Barbabella – один из самых молодых и динамично развивающихся брендов Италии – официальным годом образования считается 2014 год.

Фотографии предоставлены компанией.

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