В преддверии летнего сезона ассортимент специализированного интернет-магазина Sumochka.com пополнила новая коллекция сумок итальянского бренда Acquanegra, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция Acquanegra заслуживает особого внимания поклонниц стиля «колорблокинг». Сумки кросс-боди, выполненные из натуральной кожи и декорированные разноцветной, будто бы «конфетной» фурнитурой, представлены в двух формах и размерах: миниатюрной прямоугольной и более вместительной полукруглой. Главный акцент сделан на многообразии расцветок – красный, насыщенный бирюзовый, желтый, нежно голубой, коралловый, бледно-розовый, а также классические черный, белый и бежевый. Все сумки выполнены из кожи и с применением ручного труда в пошиве и декорировании.

Также бренд представил новые модели классических сумок и рюкзаков из своей знаменитой коллекции с принтами, изображающими города мира - на этот раз это Венеция, Париж, Барселона, Лондон и Санторини.

Небольшая компания Acquanegra из итальянского городка Читта-Сант’Анджело привлекла внимание к своей продукции уникальными дизайнерскими решениями. На сумочках ручной работы появились романтичные принты с изображением достопримечательностей разных стран. Итальянские дизайнеры вложили множество сил, чтобы подарить миру эксклюзивные сумки из натуральных материалов, которые способны служить своей хозяйке долгие годы. Секретом изделий является использование эластичных чернил, с помощью которых можно создавать качественные рисунки сложной структуры, при этом принт со временем не выгорает и не тускнеет.

Фотографии предоставлены компанией.