|
|
«Сургутнефтегаз» модернизирует производство Сургутской швейной фабрики
26.05.2017 07:07
«Сургутнефтегаз» намерен в 2017 году открыть новое здание Сургутской швейной фабрики, говорится в сообщении компании. Тема обсуждалась в рамках рабочей встречи губернатора Югры Натальи Комаровой и генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.
Открытие нового здания, как отметили на предприятии, произойдет в рамках реализации социально-значимых проектов компании по развитию и модернизации новых производств на территории Сургута.
Площадь производственного объекта составит почти 11 500 квадратных метров. При этом производительность труда на предприятии увеличится на 12 %, объем выпускаемой продукции вырастет на 5%, будет произведена модернизация производства.
На сегодняшний день на предприятии работают 263 человека,
ежегодно выпуская около 103 500 единиц продукции на сумму около 570 млн рублей.
Это зимняя и летняя спецодежда.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте