26.05.2017 07:07

«Сургутнефтегаз» намерен в 2017 году открыть новое здание Сургутской швейной фабрики, говорится в сообщении компании. Тема обсуждалась в рамках рабочей встречи губернатора Югры Натальи Комаровой и генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

Открытие нового здания, как отметили на предприятии, произойдет в рамках реализации социально-значимых проектов компании по развитию и модернизации новых производств на территории Сургута.

Площадь производственного объекта составит почти 11 500 квадратных метров. При этом производительность труда на предприятии увеличится на 12 %, объем выпускаемой продукции вырастет на 5%, будет произведена модернизация производства.

На сегодняшний день на предприятии работают 263 человека, ежегодно выпуская около 103 500 единиц продукции на сумму около 570 млн рублей. Это зимняя и летняя спецодежда.



