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Светлана Давлетова посетила хлопчатобумажное предприятие «Навтекс»

02.08.2017  07:17

Заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова посетила хлопчатобумажное предприятие «Навтекс» в г. Наволоки.

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, она оценила ход реализации инвестпроекта, а также осмотрела помещения, наиболее пострадавшие при пожаре 12 июля. 
Тогда огнем была повреждена крыша бывшего ткацкого цеха «Приволжская коммуна», расположенного на одной производственной площадке с «ХБК «Навтекс». Пострадало чердачное помещение и кровля цеха на площади 400 квадратных метров, при этом оборудование и материально-технические ценности не были повреждены.

По словам генерального директора компании «Приволжская Коммуна» Николая Кавина, в настоящее время работа предприятия осуществляется в штатном режиме, идет подготовка к восстановлению крыши.
Сейчас на ХБК «Навтекс» реализуется один из крупнейших инвестпроектов региона с участием средств Фонда развития промышленности. Инвестиционный проект компании по созданию комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов в 2015 году был одобрен наблюдательным советом Фонда развития промышленности. Стоимость проекта составляет 370 млн рублей, из которых целевой займ фонда – 250 млн рублей. Реализация проекта позволит создать более 400 рабочих мест.

Николай Кавин сообщил, что в рамках инвестпроекта на данный момент на предприятии заканчивается установка станков для производства марли и наладка отбельной линии. 
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