Руководитель проекта Sport Casual Moscow Светлана Пономарева прокомментировала влияние сложившейся экономической ситуации на развитие российских брендов, реакцию потребителя на изменения рынка.

«Приятно отметить, что на выставке треть брендов – российские, - отметила Светлана Пономарева. – Это для нас очень серьезный прогресс: в России стали шить качественную спортивную и повседневную одежду. У нас представлены и джинсы, и трикотаж, но по спортивным брендам одежды и обуви Sport Casual Moscow сейчас – лидирующая выставка в стране, хотя она и не очень большая. За счет того, что Sport Casual Moscow - нишевая выставка, к нам приходят очень качественные посетители: сети, такие как «Спортмастер» и «Декатлон», клиенты из многих регионов страны. Каждая компания приглашает своих постоянных партнеров, дополнительно мы делаем обширную рекламную кампанию. У нас большое количество спортивных и модных порталов, с которыми мы сотрудничаем. В основном продвигаем выставку через интернет, поэтому каждый день регистрируем все новых и новых посетителей».

На вопрос о влиянии экономической ситуации на отрасль Светлана Пономарева ответила, что российские бренды, однозначно, выиграли от этой ситуации: «Выигрывают по цене, но не проигрывают в качестве. Многие участники и гости Sport Casual Moscow говорили, что качество российской высокотехнологичной спортивной одежды даже превосходит европейские бренды. Санкции сыграли нашим производителям на руку, потому их продукция оказалась очень востребованной и недорогой. Экономическая ситуация подстегнула российских производителей к тому, чтобы развивать свои производства, вкладываться в оборудование, маркетинг. Множество востребованных российских фабрик готовы размещать у себя заказы крупных мировых брендов».

О реакции потребителей на рост российских брендов на рынке Светлана Пономарева сказала: «Естественно, у наших закупщиков присутствует патриотизм, и они очень радуются, когда в России производится что-то новое».

«Выставка в гостинице «Измайлово альфа» проходит с 2004 года, и я думаю, что мы нашли свой формат. Это не обычная выставка, это, все-таки, выставка-презентация, на которой проходит предзаказ спортивной, повседневной и мужской одежды, а также аксессуаров и туристического снаряжения. От сезона к сезону выставка растет, прирастает новыми, очень интересными участниками, и на сегодняшний день в выставке участвует 51 бренд из 15 стран мира: России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии», - комментирует руководитель проекта Sport Casual Moscow.

Sport Casual Moscow – выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения формата b2b. Выставка проводится 2 раза в год.

Материал подготовила Ирина Щелкунова, ИА «РИА Мода».

Фотография Натальи Бухониной, предоставлена организаторами выставки.