03.04.2017 18:47

На выставке нетканых материалов Index 2017 в Женеве «СветлогорскХимволокно» представит дышашие двухслойные материалы Spunbel HG для гигиены, сообщает пресс-служба компании.

Завтра, 4 апреля, в Женеве начинает работу всемирная выставка нетканых материалов Index 2017. Участие в мероприятии примут как производители сырья, так и изготовители продукции и потребители конечных товаров.

«СветлоголрскХимволокно» представит на выставке дышашие двухслойные материалы Spunbel HG для гигиены. Они используются для производства подгузников, медицинской одежды, хирургических комплектов и др. Помимо этого на стенде компании продемонстрируют полипропиленовые, полиэфирные, углеродные и полиоксадиазольные нетканые полотна. Здесь же можно будет получить образцы для апробации.

Стенд «СветлоголрскХимволокно» - № 4526, холл 4, выставочный центр Palexpo (г. Женева, Швейцария).









Работа выставки завершится 7 апреля.

Предприятие «СветлогорскХимволокно» («Сохим») основано в 1964 году. В структуру компании входят: Завод искусственного волокна и Завод полиэфирных текстильных нитей. Продукция белорусского производителя экспортируется в 40 стран мира.

Фотография с сайта компании.