17.01.2017 21:25

Белорусская компания «Свитанак» анонсировала свое присутствие на выставке «Текстильлегпром», сообщает пресс-служба производителя.

Федеральная ярмарка легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет в Москве с 14 по 17 февраля. Одним из участников выставки станет белорусская компания «Свитанак», чье производство размещается в городе Жодино.

Продукция организации будет представлена в павильоне 75 ВВЦ, зал «А», стенд №С-21.

«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.