Новости
НачалоНовости«Свитанак» примет участие в выставке «Текстильлегпром»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

«Свитанак» примет участие в выставке «Текстильлегпром»

17.01.2017  21:25

Белорусская компания «Свитанак» анонсировала свое присутствие на выставке «Текстильлегпром», сообщает пресс-служба производителя.

Федеральная ярмарка легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет в Москве с 14 по 17 февраля. Одним из участников выставки станет белорусская компания «Свитанак», чье производство размещается в городе Жодино.

Продукция организации будет представлена в павильоне 75 ВВЦ, зал «А», стенд №С-21.

«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.

Просмотров: 78
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1226 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте