20.02.2017 23:12

На собрании акционеров «Свитанак» распределят прибыли и утвердят дивиденды, сообщает пресс-служба компании.

Годовое общее собрание акционеров «Свитанак» пойдет 22 марта. Оно состоится в актовом зале здания компании в городе Жодино, ул.8 Марта, д. 1.

В рамках собрания будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016 год. О своей работе отчитается наблюдательный совет компании, а также даст отзыв о годовом балансе. Помимо этого будут избраны члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

На повестке дня также распределение прибыли «Свитанак» и выплата дивидендов за 2016 год, утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Материалы к собранию акционеров будут доступны для ознакомления с 1 марта. Список участников встречи подготовят на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на эту же дату.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

- акционеру общества (физическое лицо) – паспорт;

- руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт;

- представителю акционера - паспорт и доверенность.

«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.