30.01.2017 22:20

Сайты «Сороконожка» и «Деленка» добавили свойство «цвет» в описание моделей обуви, сообщает пресс-служба компании «Мила - обувь оптом».

Интернет-магазин «Деленка», реализующий детскую обувь мелким оптом, и сайт «Сороконожка» добавили в описание моделей свойство «цвет».

Эта характеристика актуальна для продукции марки «Лель», где одинаковые модели разных цветов имеют один артикул. Другие бренды обуви обычно присваивают отдельные обозначения каждому изделию. Однако при выборе схожих оттенков (черного или темно-синего, бежевого или светло-розового и т.д.) новое свойство также актуально.

Характеристика уже выгружена для некоторых моделей ТМ «Топ-топ» и «Лель». В ближайшее время она распространится на весь ассортимент.