17-я международная выставка оборудования для
производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017» пройдет с 20 по 22 февраля в
ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.
«Инлегмаш» – единственная выставка отрасли, на
которой можно увидеть и протестировать оборудование для всех этапов
текстильного производства: от получения и обработки волокна до упаковки готовой
продукции.
Тематика выставки: швейное оборудование,
оборудование для первичной обработки натуральных волокон, производства
синтетических волокон и нитей, производства текстильных материалов из
натурального и химического волокна; мотальное, намоточное и перемоточное
оборудование и еще 18 тематических разделов.
Оборудование для
текстильного производства представят: «Мирэкс», Prashan, Picanol, Pai Lung,
Cormatex, «Стормтекс», Rieter, «Нат Груп» и др.
Оборудование для швейного производства: Juki,
«Веллес», «Швеймаш», «КНИТ», «Роллтекс», «Зенон» и др.
Оборудование для технического текстиля и
нетканых материалов: Dilo Group, Reggiani Spa, E.N. TECH S.R.L., Jiangsu
Yingyang Non-Woven Machinery, Changshu Weicheng Non Woven Equipment и др.
Впервые на выставке будут представлены
национальные экспозиции производителей текстильного оборудования из Индии и
Южной Кореи.
«Инлегмаш-2017» проходит в
рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», объединяющей 5
ведущих отраслевых мероприятий, каждое из которых можно посетить по входному
билету на выставку «Инлегмаш».
Одновременно с этими
выставками в ЦВК «Экспоцентр» также будет проходить 28-я международная выставка
мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров «CPM.
Премьера моды в Москве-2017. Весна».
«Легпромфорум» – главное мероприятие деловой
программы выставки «Инлегмаш», объединяет более 25 конференций, пленарных
заседаний, круглых столов и мастер-классов, на которых выступает свыше 200
докладчиков.