17-я международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017» пройдет с 20 по 22 февраля в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.



«Инлегмаш» – единственная выставка отрасли, на которой можно увидеть и протестировать оборудование для всех этапов текстильного производства: от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции.



Тематика выставки: швейное оборудование, оборудование для первичной обработки натуральных волокон, производства синтетических волокон и нитей, производства текстильных материалов из натурального и химического волокна; мотальное, намоточное и перемоточное оборудование и еще 18 тематических разделов.

Оборудование для текстильного производства представят: «Мирэкс», Prashan, Picanol, Pai Lung, Cormatex, «Стормтекс», Rieter, «Нат Груп» и др.



Оборудование для швейного производства: Juki, «Веллес», «Швеймаш», «КНИТ», «Роллтекс», «Зенон» и др.



Оборудование для технического текстиля и нетканых материалов: Dilo Group, Reggiani Spa, E.N. TECH S.R.L., Jiangsu Yingyang Non-Woven Machinery, Changshu Weicheng Non Woven Equipment и др.



Впервые на выставке будут представлены национальные экспозиции производителей текстильного оборудования из Индии и Южной Кореи.

«Инлегмаш-2017» проходит в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», объединяющей 5 ведущих отраслевых мероприятий, каждое из которых можно посетить по входному билету на выставку «Инлегмаш».

Одновременно с этими выставками в ЦВК «Экспоцентр» также будет проходить 28-я международная выставка мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров «CPM. Премьера моды в Москве-2017. Весна».



«Легпромфорум» – главное мероприятие деловой программы выставки «Инлегмаш», объединяет более 25 конференций, пленарных заседаний, круглых столов и мастер-классов, на которых выступает свыше 200 докладчиков.