Новая модель Swatch, созданная в сотрудничестве с Бриандой Фитц-Джеймс Стюарт, была названа Melusine, сообщается в пресс-релизе компании.

Брианда Фитц-Джеймс Стюарт рлодилась в аристократической семье, но это был лишь первый шаг на пути к карьере илюстратора, кутюрье, диджея и королевы инди-дизайна.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.