Новая модель Swatch из коллекции Art Special была названа Thammada, что на тайском языке означает «простые вещи», сообщается в пресс-релизе компании.

При создании часов Thammada Паола Навоне использовала геометрические и природные элементы — точки и полосы, черный и белый, голубые и красные цветы. Поверхность часов «захватывает» камуфляжный рисунок.

Модель выпущена в специальной упаковке лимитированным тиражом в 888 экземпляров. В Россию придет всего 10 моделей Thammada, продаваться они будут в двух московских флагманах: «Swatch ГУМ» и «Swatch Охотный Ряд».

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.