Новая модель Swatch из коллекции Art Special была названа Zanaka, что на малагасийском языке означает «ребенок», сообщается в пресс-релизе компании.

Часы Jain из лимитированной коллекции в 10 150 экземпляров украшены веселыми рисунками.

«В школе я часто рисовала пляшущих человечков по краям тетради. Они сопровождали меня в Пуэнт-Нуаре и Абу-Даби. Эти фигурки символизируют ритм и жизнелюбие, как и время», - комментирует Jain.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.