03.03.2017 07:01

Таганрогский кожевенный завод признан банкротом Арбитражным судом Ростовской области, передает РБК со ссылкой на материалы Единого реестра сведений о банкротстве.





Банкротство было инициировано Российским аукционным домом, который выставил на торги права требования Сбербанка к заводу и связаннй с ним компании «Лайка». Общая сумма долга составляет 300,2 млн руб., начальная цена лота — 309,5 млн руб.

Таганрогский кожевенный завод пытался продать актив самостоятельно, чтобы рассчитаться с кредиторами, но, по-видимому, справиться с ситуацией не смог.

Конкурсным управляющим утвержден Сергей Лебедь. Рассмотрение отчета по процедуре конкурсного производства назначено на 15 августа 2017 года.

Таганрогский кожевенный завод выпускал натуральную кожу. На сегодняшний день производственная деятельность на выставленной на торги территории фактически прекращена, а производственные мощности завода перенесены на другую площадку.