Neo r’n’b группа TamerlanAlena приняла участие в фотосессии для линейки очков Lucky Look by Tatyana Tucha, сообщает компания.

Основатель бренда Lucky Look Татьяна Туча впервые создала собственную коллекцию солнцезащитных очков, лично разработав уникальный дизайн формы оправы. Особенностью этой линейки стали трех-цветовые оттенки стекол, а также золотая рыбка на дужках очков с надписью glasses for good luck – «очки на удачу».

Лицом коллекции очков Lucky Look by Tatyana Tucha стали Тамерлан и Алена Омаргалиева - участники Neo r’n’b группы TamerlanAlena.

«Я невероятно рада сотрудничеству с TamerlanAlena. Уверена, что именно они являются прототипом той идеологии, которую доносит бренд – ребята стильные, красивые, несут свой уникальный стиль и станут лучшим примером, которому действительно хочется следовать», - рассказывает о сотрудничестве Татьяна Туча.

«Мы с радостью согласились стать лицами очков Lucky Look by Tatyana Tucha, ведь линейка передает все оттенки настроения, но главное несет прекрасный посыл, как и мы во всех своих песнях. «Очки на удачу» станут неотъемлемой частью нашего гардероба. Мы убеждены, что они также понравятся нашим поклонникам, в которых они всегда будут на высоте», - прокомментировали TamerlanAlena.

Lucky Look – это первый европейский бренд головных уборов и солнцезащитных очков, специализирующийся на их профессиональном подборе.

Фотография предоставлена компанией.