05.10.2017 07:18

Федеральную таможенную служба могут наделить правом конфискации контрафактных товаров, минуя передачу дел судебным приставам-исполнителям.

Соответствующее предложение, сообщает Finmarket, внесло правительство. Поправки предусматривают возможность исполнять таможенными органами судебные постановления о конфискации контрафактных товаров и их передачи в Росимущество, минуя судебного пристава-исполнителя.

«На 1 марта 2017 г. в таможенных органах находилось 2189 судебных актов по статье 14.10 КоАП РФ о конфискации товаров стоимостью более 498 миллионов рублей, подлежащих передаче в Росимущество. Указанные изменения позволят сократить расходы бюджетов всех уровней и ускорят процесс исполнения судебных решений о конфискации товаров», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы РФ в ноябре.