|
|
Таможенные платежи при ввозе на территорию ЕС узбекского текстиля снижены до 6%
30.05.2017 20:30
По новому соглашению, таможенные платежи за ввоз на территорию ЕС текстильной продукции из Узбекистана снижены с 17% до 6%, пишет Regnum.
Сенат Узбекистана ратифицировал включение «текстильного протокола» в соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой и ЕС. Согласно этому документу платежи за ввоз узбекского текстиля на таможенную территорию Европейского союза снижены с 17% до 6%.
Ратификация «текстильного протокола» Европейским парламентом состоялась ранее – в декабре 2016 года. Этому предшествовало искоренение использования детского труда при сборе хлопка в Узбекистане.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте