30.05.2017 20:30

По новому соглашению, таможенные платежи за ввоз на территорию ЕС текстильной продукции из Узбекистана снижены с 17% до 6%, пишет Regnum.

Сенат Узбекистана ратифицировал включение «текстильного протокола» в соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой и ЕС. Согласно этому документу платежи за ввоз узбекского текстиля на таможенную территорию Европейского союза снижены с 17% до 6%.

Ратификация «текстильного протокола» Европейским парламентом состоялась ранее – в декабре 2016 года. Этому предшествовало искоренение использования детского труда при сборе хлопка в Узбекистане.