22.02.2017 07:05

Татарстан и Турция намерены укреплять сотрудничество в сфере производства текстиля и автокомпонентов. Соответствующие переговоры прошли в рамках визита ряда чиновников и представителей деловых кругов в Турецкую Республику во главе с заместителем министра промышленности и торговли РТ Ильдаром Мингалеевым.

Как сообщает администрация региона, в рамках визита прошел ряд встреч с турецкими предпринимателями, в том числе с представителями Ассоциации экспортеров Улудага (UİB), Ассоциации производителей домашнего текстиля (TETSİAD) и Союза экспортеров текстильной и швейной промышленностей (İTKİB).





Кроме того, делегация Татарстана посетила ряд предприятий текстильной и швейной промышленности на территории ОПЗ «Бурса», в том числе «Джошкуноз» - резидента ОЭЗ «Алабуга», где ознакомилась с производственной деятельностью компаний. Во время посещения Стамбульского технического университета руководство Института легкой промышленности, моды и дизайна ФГБОУВО КНИТУ изучило образовательную систему Турции.





В завершение визита турецкие компании выразили заинтересованность в тесном сотрудничестве с предприятиями Республики Татарстан и были приглашены к участию в выставках «Мода и Стиль. Казань-Осень» и «Интермебель», которые пройдут в ноябре 2017 года.



