12.05.2017 07:05

В Казани в рамках KazanSummit-2017 18-20 мая состоится республиканский свадебный фестиваль Halal wedding. В нем, сообщает агентство ТАСС, намерены принять участие четыре дизайнера из Ирана.

Иранские дизайнеры привезут в Казань свадебные коллекции, которые покажут наряду с дизайнерами из Татарстана, Башкирии, Москвы и других регионов России.

«К нам приедут четыре дизайнера из Ирана, хотят показать свое видение красивой одежды и мастерство. Меня всегда удивляет качество их ткани. Почему бы нашим дизайнерам не заняться закупкой тканей у них и шить на свой манер», - прокомментировала ситуацию председатель общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина.

Всего участие в свадебном фестивале примут более 20 дизайнеров. В его рамках духовные служители расскажут о тонкостях подготовки к обряду бракосочетания у мусульман (никах), а дизайнеры помогут будущим супругам подобрать все необходимое. Кроме того, 19 мая пройдет показ мусульманской одежды.