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Татфондбанк обанкротит ряд компаний, в том числе «Шуз мастер», «Спартак» и «Восток шуз»
10.08.2017 07:11
Татфондбанк подаёт иски на возврат 881 млн и банкротстве десяти компаний, сообщает Regnum со ссылкой на материалы, содержащиеся в едином федеральном реестре юридически значимых событий.
Как говорится в сообщении издания, материалы опубликовал нотариус Александр Савельев.
Конкурсный управляющий также намерен подать иски к компаниям «Шуз мастер», «Обувная фабрика «Спартак», «Восток шуз», «Примороссо», «Торговый дом «Адонис», «Инвестиционная компания «Атлант», «Центр шуз», «Швейная фабрика «Адонис», «Шуз логистика» и «Реал групп».
Напомним, в отношении банка введена процедура банкротства, а в отношении председателя его правления Роберта Мусина проходит разбирательство о выводе активов компании. В настоящее время глава правления Татфондбанка Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В конце июля следственные органы сообщили о новых эпизодах этого уголовного дела.
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