Показ коллекции Модного дома «Татьяна Парфенова» прошел во Фрейлинском Садике «Царского Села», сообщает компания.

В девятый раз музей-заповедник «Царское Село» предложил ведущим петербургским дизайнерам создать коллекции, посвященные летней резиденции русских императоров. Главная тема «Ассоциаций-2017» – «Готика: новые смыслы».

Модный Дом «Татьяна Парфенова» представил капсульную коллекцию Obscurum per obscurus. Местом проведения показа был выбран Фрейлинский Садик, по территории которого хаотично были раскиданы кости, череп, позвоночник и кисти рук. Под звуки философских изречений, прочитанных на латыни, модели делали «селфи на фоне Вечного».

Татьяна Парфенова — художник и дизайнер. В 1988 году она стала арт-директором «Театра моды», а в 1995 году открыла собственный модный дом на Невском проспекте. Ее первая коллекция получила «Золотую пуговицу», которую дизайнеру вручил председатель жюри Пако Рабанн. Сегодня Татьяна Парфенова — знаменитый российский модельер, постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Каждый год в ее модном доме создаются две сезонные коллекции, а с 2011 года запущена линия Home collection.

Фотографии предоставлены компанией.