24.07.2017 22:48

Каталог об истории национальных тканей «Текстиль из Грузии» издан Государственным музеем театра, музыки, кино и хореографии Республики, пишет Flashcrimea.

Из печати вышла книга «Текстиль из Грузии», изданная Государственным музеем театра, музыки, кино и хореографии Грузии (Тбилисский Дворец искусств). Над изданием на протяжении полугода работала группа специалистов.

«Более 600 фотографий, вошедших в каталог, передают красоту производимых в Грузии тканей, национальных орнаментов, одежды и аксессуаров. Здесь же представлены образцы костюмов, восстановленных специалистами и представленных на выставке во Дворце искусств», — рассказал директор музея Георгий Каландия.

Книга охватывает период с VII по XX века и издана на грузинском и английском языках. Средства предоставлены министерством культуры и охраны памятников Грузии. Поддержку в исследованиях оказал грузинский дом национальной одежды.