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ТД «Спартак-Казань» допустил техдефолт при погашении облигаций

04.05.2017  07:03

Торговый дом «Спартак-Казань», основным направлением деятельности которого является розничная торговля обувью, допустил технический дефолт при погашении облигаций шестого купона БО-01 на 1,6 млрд руб. Компания связала происшедшее с «отсутствием достаточных денежных средств».

Как говорится в сообщении Finmarket, общая сумма выплат должна была составить 104,715 млн рублей. Также неисполненными остались обязательства по выплате номинальной стоимости бумаг на сумму 1,5 млрд рублей. В общей сложности эмитент должен был выплатить по шестому купону 69,81 рублей на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей из расчета ставки купона 14% годовых.

Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,5 млрд рублей прошло в мае 2014 года по открытой подписке.

Торговый дом «Спартак-Казань» был создано в 2003 году решением обувной фабрики «Спартак». На данный момент владельцем ТД «Спартак-Казань» является «Инвестиционно-финансовая компания «Татинк».

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