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Театр моды «Алиса» из Иваново взял гран-при детского конкурса фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра»

17.07.2017  21:59

Из 18 коллективов, участвующих в конкурсе детских театров моды на фестивале «Плес на Волге. Льняная палитра», лучшим признан театр «Алиса» из Иваново, сообщает пресс-служба администрации области.

В пятницу, 14 июля, в Плесе прошел десятый конкурс детских театров моды. Он вошел в программу XII российского фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра».

В номинациях «Этношик», «Мое летнее платье» и «В стиле ЭКО» было продемонстрировано 29 коллекций от 18 коллективов. Участники представляли Ивановскую область, Москву, Ярославскую область.

Гран-при конкурса получил театр моды «Алиса» из Иваново.

В номинации «Мое летнее платье» победа досталась коллективу «Василиса» из Москвы и студии «Каламбина» из Ивановского района. В номинации «В стиле ЭКО» - лаборатории «Дизайн-Мода» из Москвы и студии «Искусница» из Иваново. В номинации «Этношик» - театру «Аист» из города Родники и театру «Амира-стиль» из Комсомольска.

Лауреатам и победителям конкурса вручены сертификатами компании «Т Плюс» на приобретение швейного оборудования.

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