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«Техноавиа» представила продукцию на выставке БИОТ — 2016

14.12.2016  17:15

На XX международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда — 2016» представлен стенд «Техноавиа», сообщает пресс-служба компании.

В рамках мероприятия «Техноавиа» демонстрирует новинки специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты. Также вниманию представлена большая экспозиция средств индивидуальной защиты от падения с высоты. Еще на стенде компании «Техноавиа» можно увидеть новинки для медицинских работников — коллекцию «Медсьют».

Выставка продлится до 16 декабря 2016 года до 16.00. Стенд компании «Техноавиа» расположен в павильоне № 75.

Компания «Техноавиа» — российский производитель спецодежды, формы и спецобуви с 1992 года, а также официальный дистрибьютор всемирно известных компаний-производителей средств индивидуальной защиты: 3М, Uvex, Ansell, DuPont, Evonik, SafeTec, Plum, RS.

Фотографии предоставлены компанией.

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