«Эконика» презентовала новую модель обуви с подогревом, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая модель представлена в базовом черном цвете. В качестве материала стельки используется инновационный материал Ortholite, имеющий теплоизоляционные свойства. Нагревающийся материал стельки состоит из композитного углеволокна с высокой энергоэффективностью.

Обувь с «умными» стельками управляется с помощью приложения Mitime через Bluetooth. Приложение можно скачать с помощью QR кода в инструкции или с сайта www.ekonika.ru. Буклет с подробной инструкцией для обуви с подогревом можно найти в коробке.

Модель обуви с подогревом представлена эксклюзивно в сети «Эконика».

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. На рынке с 1992 года. Насчитывает более 160 салонов по всей России и в Казахстане. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.

Фотография предоставлена компанией.