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Технологи «Эконики» разработали обувь с «умными» стельками
13.01.2017 16:18
«Эконика» презентовала новую модель обуви с подогревом, сообщается в пресс-релизе компании.
Новая модель представлена в базовом черном цвете. В качестве материала стельки используется инновационный материал Ortholite, имеющий теплоизоляционные свойства. Нагревающийся материал стельки состоит из композитного углеволокна с высокой энергоэффективностью.
Обувь с «умными» стельками управляется с помощью приложения Mitime через Bluetooth. Приложение можно скачать с помощью QR кода в инструкции или с сайта www.ekonika.ru. Буклет с подробной инструкцией для обуви с подогревом можно найти в коробке.
Модель обуви с подогревом представлена эксклюзивно в сети «Эконика».
«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. На рынке с 1992 года. Насчитывает более 160 салонов по всей России и в Казахстане. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.
Фотография предоставлена компанией.
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