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Текстиль и обувь составляют 9,3% от общего объема импорта турецких товаров в РФ

13.03.2017  07:19

По подсчетам Федеральной таможенной службы, структуру импорта РФ из Турции формируют машины, оборудование и транспортные средства – 33,2%, продовольственные товары и сельхозсырье – 29,1%, текстиль и обувь – 9,3%, продукция химической промышленности – 15%.

В целом Турция заняла восьмое место среди внешнеторговых партнеров России, в том числе пятое по экспорту и 22-е по импорту. Доля Турции в общем внешнеторговом обороте России составила в 2016 году 3,4%.

Турецкие инвестиции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, полученные в ведомстве, в основном направляются в текстильную, пищевую, химическую, деревообрабатывающую, электронную и электротехническую промышленность, производство строительных и отделочных материалов, автомобилестроение и производство автокомпонентов, сферу услуг, торговлю, туризм, банковский сектор.

По итогам первого полугодия 2016 года объем прямых инвестиций Турции в РФ составил 57 млн долларов, России в Турцию — 667 млн долларов.

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