25.01.2017 21:35

Компания «Текстиль-плюс» из города Родники обратилась с заявлением о признании себя банкротом. Информация размещена в картотеке дел арбитражного суда Ивановской области.

В четверг, 19 января, в арбитражный суд Ивановской области поступило заявление компании «Текстиль-плюс». Истец просит признать себя банкротом на основании существующих задолженностей.