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«Текстиль-плюс» просит признать себя банкротом
25.01.2017 21:35
Компания «Текстиль-плюс» из города Родники обратилась с заявлением о признании себя банкротом. Информация размещена в картотеке дел арбитражного суда Ивановской области.
В четверг, 19 января, в арбитражный суд Ивановской области поступило заявление компании «Текстиль-плюс». Истец просит признать себя банкротом на основании существующих задолженностей.
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