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Текстильная фабрика «Шарм» в Смоленске пострадала от пожара

11.08.2017  21:05

Смоленскую фабрику «Шарм», производящую текстиль тушили шесть с половиной часов, сообщает пресс-служба МЧС региона.

В Смоленске 10 августа случился пожар на текстильном производстве «Шарм». Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пункт МЧС около двух часов дня. На место было отправлено 11 подразделений. На устранение открытого горения ушло 6,5 часов. Полная ликвидация пожара зафиксирована 11 августа в 00.42.

Причина воспламенения и размер ущерба устанавливаются.

Смоленская трикотажная фабрика «Шарм» - часть холдинга «Русский трикотаж», занимается производством тканей и трикотажных изделий под брендом «Твое». На предприятии работает 450 человек.

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