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Текстильная компания в КНР оштрафована на 2,8 млн долларов за утечку серной кислоты

09.01.2017  23:20

Более 2,7 тонн серной кислоты попало в реку Тайдун в КНР из-за неправильной утилизации отходов текстильной компанией Dystar Dyestuff, сообщает ТАСС.

На 2,8 млн долларов оштрафована китайская компания Dystar Dyestuff, производящая текстильную продукцию. Отходы фабрики в виде серной кислоты были утилизированы с нарушениями. Руководство предприятия передало высокотоксичное вещество неспециализированной фирме, которая затем перепродала его. В результате случилась утечка и более 2,7 тыс. тонн кислоты попало в реку Тайдун на востоке страны.

На восстановление местной флоры и фауны, по мнению экологов, уйдут годы.

Помимо денежного штрафа, руководство виновной компании получило тюремные сроки от трех с половиной до пяти лет.

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