|
|
Текстильное производство вошло в число секторов экономики, продемонстрировавших рост в годовом сопоставлении
30.01.2017 07:05
Федеральная служба статистики (Росстат) опубликовала комментарий по ситуации в промышленном производстве за январь-декабрь 2016 года.
Как констатировали в ведомстве, к концу прошлого года удалось ликвидировать снижение производства, наблюдавшееся в течение года в обрабатывающем секторе, сохранив его на уровне 2015 года.
В составе обрабатывающих производств уровень прошлого года превышен в производствах, ориентированных на внутренний рынок, в том числе в выпуске текстильных и швейных изделий, изделий из кожи и обуви.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте