30.01.2017 07:05

Федеральная служба статистики (Росстат) опубликовала комментарий по ситуации в промышленном производстве за январь-декабрь 2016 года.

Как констатировали в ведомстве, к концу прошлого года удалось ликвидировать снижение производства, наблюдавшееся в течение года в обрабатывающем секторе, сохранив его на уровне 2015 года.

В составе обрабатывающих производств уровень прошлого года превышен в производствах, ориентированных на внутренний рынок, в том числе в выпуске текстильных и швейных изделий, изделий из кожи и обуви.