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Текстильное производство вошло в число секторов экономики, продемонстрировавших рост в годовом сопоставлении

30.01.2017  07:05

Федеральная служба статистики (Росстат) опубликовала комментарий по ситуации в промышленном производстве за январь-декабрь 2016 года.

Как констатировали в ведомстве, к концу прошлого года удалось ликвидировать снижение производства, наблюдавшееся в течение года в обрабатывающем секторе, сохранив его на уровне 2015 года.

В составе обрабатывающих производств уровень прошлого года превышен в производствах, ориентированных на внутренний рынок, в том числе в выпуске текстильных и швейных изделий, изделий из кожи и обуви.

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