В отеле The Ritz-Carlton Moscow 20 декабря состоится церемония вручения премии Fashion New Year Awards 2017, сообщают организаторы.

Телеканал Fashion TV вновь вручит хрустальные статуэтки самым знаковым персонам в fashion-индустрии и не только. Как всегда, в этот вечер в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton соберутся известные представители столичного бомонда: звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, бизнесмены, знаменитые дизайнеры, главные редактора fashion-изданий. В этом году победителей выберут в следующих номинациях: «Дизайнер года», «Лучший стилист», «Открытие года», «Креатив в профессии», «Легенда российской моды», «Fashion-эксперт года», «Модель года», Fashion-accessories, «Бренд 2016 года», «Самая народная программа о моде», «Лучшая детская академия» и другие.

Ведущими церемонии станут Александр Белов и Наталья Бычкова, Катя Гусева и Борис Корчевников.

Среди приглашенных гостей: Николай Басков, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Любовь Успенская, Александр Арутюнов, Александр Васильев, Александр Сирадекиан, Петр Аксенов, Эвелина Хромченко, Валерия, Иосиф Пригожин, Ирина Куликова, Алла Вербер, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Митя Фомин, Шамиль Тарпищев, Анастасия Мыскина, Светлана Хоркина, Елена Кулецкая и другие.

Фотография предоставлена организаторами.