Компания «Термопол» вручила
награды отраслевым специалистам и ряду российских компаний за
популяризацию новейших технологий в области производства и
применения нетканых материалов, сообщается в пресс-релизе организации.
Лонг-лист формировался в
течение всего года, в него вошло более 100 претендентов - на индивидуальные
награды и более 200 - на коллективные. Шорт-лист был
сформирован к концу декабря и вынесен на голосование. Решение о награждении принималось
по методу «Большинство голосов членов Экспертного совета» (председатель –
Виктор Гонтарь, генеральный директор компании «Термопол»).
Традиционно персональные и
коллективные лауреатские дипломы награжденные
получат вместе с памятными подарками - продукцией с применением
высокотехнологичных материалов ТМ «Холлофайбер».
Индивидуальные награды:
- Яна Недзвецкая, дизайнер, модельер, CEO
брендов LO и JN – «За открытость и смелость в отстаивании
интересов российского дизайна на отечественном и зарубежном рынках, развитие
рынка нетканых материалов в сегменте безопасной и комфортной детской одежды».
- Конструктор Артем Оганов – «За уникальный проект Chetverthouse
и нестандартное применение утеплителей и шумоизоляции «Холлофайбер СТРОЙ».
- Исполнительный директор Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности Игорь Ульянов – «За активный вклад в конструирование
единого коммуникативного пространства и организацию эффективного взаимодействия
между производителями и потребителями нетканых материалов в РФ».
- Эрна
Барканс, директор по развитию ГК
«Книт» - «За
содействие в старте социального проекта «Будем шить – будем жить!»,
направленного на широкую доступность и популяризацию нетканых материалов
«Холлофайбер» для частного предпринимательства и малого бизнеса».
- Валентин
Граник, заслуженный изобретатель РФ – «За подготовку «Рекомендаций по
применению изделий «Холлофайбер
СТРОЙ» при утеплении и шумоизоляции малоэтажных домов».
- Екатерина
Бабаева, руководитель проекта Baba Eva –«За
создание авторских интерьерных детских коллекций в стилистике hometextile с наполнителями и утеплителями «Холлофайбер».
- Наталия
Брайловская, руководитель проекта «Дом-Ковчег» - «За внедрение нетканых материалов
«Холлофайбер» в нетрадиционных строительных объектах».
Коллективные награды:
- Институт Бизнеса и Дизайна (B&D) – «За актуализацию кадрового вопроса в
текстильной и легкой промышленности и проект широкого внедрения нетканых
материалов в различные виды продукции «От дизайна костюма – до дизайна среды».
- Компания EVA collection – «За модную коллекцию
Fashion-Актив одежды для женщин больших размеров size+
(размеры 50-70) с утеплителем Холлофайбер®».
- Проект http://vinylko.ru/ - «За популяризацию социального проекта «Бери!
Делай!», направленного на повсеместную доступность нетканых материалов
«Холлофайбер» для частного потребителя».
- Компания «МаминУют» - «За одну из самых широких отечественных
коллекций изделий для беременных и малышей «Робертсон Комфорт», в которой
применены абсолютно экологически безопасные материалы для новорожденных и детей
«Холлофайбер».
- Компания «Интерсити» - «За внедрение нетканых материалов «Холлофайбер
СТРОЙ» в конструкции двутавровых балок и развитие деревянного домостроения в РФ».
- «Троицкая Камвольная Фабрика» - «За фестиваль «Троицкое рукоделие» и
популяризацию социального проекта «Холлофайбер» - в каждый дом!».
- Факультет искусств МГУ имени М.В. Ломоносова – «За популяризацию научно-технической и
исследовательской литературы, посвященной изучению свойств и качеств нетканых
материалов «Холлофайбер», и организацию просветительских акций в рамках XXIX Московской международной
книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ-2016)».
- Сеть
Ортека® - «За
пропаганду здорового и безопасного образа жизни, активную деятельность,
направленную на широкую доступность для отечественного потребителя медицинских
и ортопедических изделий с фирменными материалами Холлофайбер®».
- Компания «ГринБилдТрейд» - «За креативный internet-маркетинг нетканых
материалов «Холлофайбер
СТРОЙ» на ведущей площадке строительных материалов g-b-t.ru».
- Первый в России швейный супермаркет
Веллмарт – «За развитие социального проекта «Бери!
Делай!», направленного на популяризацию занятости населения, самостоятельного
создания разнообразных изделий с неткаными утеплителями и наполнителями Холлофайбер®».
- Интернет-магазин производственной компании
Сибтекс-ПРО – «За
внедрение гипоаллергенной универсальной линейки «Матрац+подушка+одеяло» с
наполнителями «Холлофайбер» различных видов».
- РГУ им. А.Н. Косыгина – «За многолетнюю и комплексную кадровую,
научную и исследовательскую деятельность, направленную на популяризацию
подотрасли текстильной и легкой промышленности «Нетканые материалы».
Российский завод нетканых
материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности
представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».
Фотография предоставлена компанией.