Компания «Термопол» вручила награды отраслевым специалистам и ряду российских компаний за популяризацию новейших технологий в области производства и применения нетканых материалов, сообщается в пресс-релизе организации.

Лонг-лист формировался в течение всего года, в него вошло более 100 претендентов - на индивидуальные награды и более 200 - на коллективные. Шорт-лист был сформирован к концу декабря и вынесен на голосование. Решение о награждении принималось по методу «Большинство голосов членов Экспертного совета» (председатель – Виктор Гонтарь, генеральный директор компании «Термопол»).

Традиционно персональные и коллективные лауреатские дипломы награжденные получат вместе с памятными подарками - продукцией с применением высокотехнологичных материалов ТМ «Холлофайбер».

Индивидуальные награды:

Яна Недзвецкая, дизайнер, модельер, CEO брендов LO и JN – «За открытость и смелость в отстаивании интересов российского дизайна на отечественном и зарубежном рынках, развитие рынка нетканых материалов в сегменте безопасной и комфортной детской одежды».

Конструктор Артем Оганов – «За уникальный проект Chetverthouse и нестандартное применение утеплителей и шумоизоляции «Холлофайбер СТРОЙ».

Исполнительный директор Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Игорь Ульянов – «За активный вклад в конструирование единого коммуникативного пространства и организацию эффективного взаимодействия между производителями и потребителями нетканых материалов в РФ».

Эрна Барканс, директор по развитию ГК «Книт» - «За содействие в старте социального проекта «Будем шить – будем жить!», направленного на широкую доступность и популяризацию нетканых материалов «Холлофайбер» для частного предпринимательства и малого бизнеса».

- «За содействие в старте социального проекта «Будем шить – будем жить!», направленного на широкую доступность и популяризацию нетканых материалов «Холлофайбер» для частного предпринимательства и малого бизнеса». Валентин Граник, заслуженный изобретатель РФ – «За подготовку «Рекомендаций по применению изделий «Холлофайбер СТРОЙ» при утеплении и шумоизоляции малоэтажных домов».

Екатерина Бабаева, руководитель проекта Baba Eva – «За создание авторских интерьерных детских коллекций в стилистике hometextile с наполнителями и утеплителями «Холлофайбер».

«За создание авторских интерьерных детских коллекций в стилистике hometextile с наполнителями и утеплителями «Холлофайбер». Наталия Брайловская, руководитель проекта «Дом-Ковчег» - «За внедрение нетканых материалов «Холлофайбер» в нетрадиционных строительных объектах».

Коллективные награды:

Институт Бизнеса и Дизайна (B&D) – «За актуализацию кадрового вопроса в текстильной и легкой промышленности и проект широкого внедрения нетканых материалов в различные виды продукции «От дизайна костюма – до дизайна среды».

Компания EVA collection – «За модную коллекцию Fashion-Актив одежды для женщин больших размеров size+ (размеры 50-70) с утеплителем Холлофайбер®».

Проект http://vinylko.ru/ - «За популяризацию социального проекта «Бери! Делай!», направленного на повсеместную доступность нетканых материалов «Холлофайбер» для частного потребителя».

Компания «МаминУют» - «За одну из самых широких отечественных коллекций изделий для беременных и малышей «Робертсон Комфорт», в которой применены абсолютно экологически безопасные материалы для новорожденных и детей «Холлофайбер».

Компания «Интерсити» - «За внедрение нетканых материалов «Холлофайбер СТРОЙ» в конструкции двутавровых балок и развитие деревянного домостроения в РФ».

«Троицкая Камвольная Фабрика» - «За фестиваль «Троицкое рукоделие» и популяризацию социального проекта «Холлофайбер» - в каждый дом!».

Факультет искусств МГУ имени М.В. Ломоносова – «За популяризацию научно-технической и исследовательской литературы, посвященной изучению свойств и качеств нетканых материалов «Холлофайбер», и организацию просветительских акций в рамках XXIX Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ-2016)».

Сеть Ортека ® - «За пропаганду здорового и безопасного образа жизни, активную деятельность, направленную на широкую доступность для отечественного потребителя медицинских и ортопедических изделий с фирменными материалами Холлофайбер ® ».

- «За пропаганду здорового и безопасного образа жизни, активную деятельность, направленную на широкую доступность для отечественного потребителя медицинских и ортопедических изделий с фирменными материалами Холлофайбер ». Компания «ГринБилдТрейд» - «За креативный internet-маркетинг нетканых материалов «Холлофайбер СТРОЙ» на ведущей площадке строительных материалов g-b-t.ru».

Первый в России швейный супермаркет Веллмарт – «За развитие социального проекта «Бери! Делай!», направленного на популяризацию занятости населения, самостоятельного создания разнообразных изделий с неткаными утеплителями и наполнителями Холлофайбер ® ».

». Интернет-магазин производственной компании Сибтекс-ПРО – «За внедрение гипоаллергенной универсальной линейки «Матрац+подушка+одеяло» с наполнителями «Холлофайбер» различных видов».

РГУ им. А.Н. Косыгина – «За многолетнюю и комплексную кадровую, научную и исследовательскую деятельность, направленную на популяризацию подотрасли текстильной и легкой промышленности «Нетканые материалы».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотография предоставлена компанией.





