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«Термопол» продемонстрирует свои инновационные решения в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности»

23.01.2017  18:15

На II Научно-практическом симпозиуме по техническому текстилю «Термопол» представит линейку «прорывных» решений для отечественной промышленности, сообщается в пресс-релизе компании.

По словам представителей «Термопола», на симпозиуме впервые будут продемонстрированы примеры внедрения нетканых материалов, которые удивят даже экспертов: альтернатива бетону, безрастворная кладка, соединение с эластичными пенами медицинского назначения, одеяла с теплоконтролем, термотрансферная обработка поверхностей, системы травмобезопасности и др.

Симпозиум пройдет в рамках деловой программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности-2017» (20-23 февраля, «Экспоцентр») при поддержке Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и участии главных отраслевых экспертов, представителей крупнейших производственных компаний. В программе симпозиума заявлены следующие тематические секции: инновационные текстильные материалы технического назначения для создания композитов и обеспечения жизнедеятельности, модификация волокон и отделка текстильных материалов, современные технологии и оборудование текстильной промышленности, современные методы проектирования и товарной экспертизы текстильных изделий.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.


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