10.04.2017 20:25

На фабрике «Егорьевск-обувь» прошла встреча представителей ТМ «Котофей», в рамках которой были подведены итоги работы за 1 квартал, сообщает пресс-служба компании.

Встреча фирменных магазинов ТМ «Котофей» прошла 22 марта на территории фабрики «Егорьевск-обувь». Участники обсудили итоги продаж за 1 квартал и наметили дальнейшие планы развития. В частности были подняты вопросы о внедряемой программе лояльности и новой форме для продавцов.

В рамках встречи прошла презентация обуви коллекции осень-зима 2017/18.









Компания «Егорьевск-обувь», созданная на базе Егорьевской обувной фабрики, — владелец торговой марки «Котофей», специализируется на производстве детской обуви. Продукция компании распространяется в России, в Белоруссии, на Украине, в Венгрии и Болгарии.

Фотография с сайта компании.