Новости
НачалоНовостиПредставители фирменных магазинов ТМ «Котофей» встретились на фабрике «Егорьевск-обувь»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Представители фирменных магазинов ТМ «Котофей» встретились на фабрике «Егорьевск-обувь»

10.04.2017  20:25

На фабрике «Егорьевск-обувь» прошла встреча представителей ТМ «Котофей», в рамках которой были подведены итоги работы за 1 квартал, сообщает пресс-служба компании.

Встреча фирменных магазинов ТМ «Котофей» прошла 22 марта на территории фабрики «Егорьевск-обувь». Участники обсудили итоги продаж за 1 квартал и наметили дальнейшие планы развития. В частности были подняты вопросы о внедряемой программе лояльности и новой форме для продавцов.

В рамках встречи прошла презентация обуви коллекции осень-зима 2017/18.



Компания «Егорьевск-обувь», созданная на базе Егорьевской обувной фабрики, — владелец торговой марки «Котофей», специализируется на производстве детской обуви. Продукция компании распространяется в России, в Белоруссии, на Украине, в Венгрии и Болгарии.

Фотография с сайта компании.
Просмотров: 79
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1280 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте