Программа «Специальная американская бизнес-интернатура» при Посольстве США в Москве объявляет конкурс на участие в стажировке «Мода: дизайн и маркетинг одежды», которая состоится в США с 5 по 23 августа 2017 года, сообщают организаторы.

Стажировку финансирует Министерство торговли США (перелет из Москвы в США и обратно, проживание, программу учебных занятий, услуги переводчиков в рабочие часы, мед. страховку на случай экстренной необходимости и 350 долларов США на непредвиденные расходы на весь период стажировки).

Основная тема программы – маркетинг, цепочка поставок, создание и продвижение собственного бренда и увеличение объема продаж модной одежды.

Групповая (группа состоит из участников из стран бывшего Советского Союза) стажировка продолжительностью 2,5 недели начнется с теоретических занятий по бизнесу, за чем последуют посещение американских компаний и экспертов в индустрии моды, а также встречи с отраслевыми ассоциациями. Участники также посетят крупнейшую выставку в мире моды, MAGIC, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 14 по 16 августа.

К участию в программе приглашаются дизайнеры и компании, производители мужской и женской одежды, которые уже имеют свой бутик, магазин или шоу-рум.

Документы на конкурс принимаются до 2 июня 2017 года.