Сеть салонов Time Code присоединилась к программе «Спасибо от Сбербанка» в начале мая 2017 года, сообщает компания.

«Максимальные привилегии и индивидуальный подход для клиентов очень важны для построения успешного бизнеса, именно поэтому мы приняли решение об участии в федеральной бонусной программе «Спасибо от Сбербанка». Я с уверенностью могу сказать, что сотрудничество двух сильных брендов нацеленных на успех внесет дополнительную динамику для развития сети!» - отмечает Жорж Кини, владелец федеральной сети салонов Time Code.

«Спасибо от Сбербанка» - крупнейшая банковская программа лояльности в России, которая была запущена в ноябре 2011 года по случаю празднования 170-летия Сбербанка. На сегодняшний день к ней присоединилось более 24 000 000 человек. Участники бонусной программы накапливают бонусы «Спасибо» с каждой покупкой по карте Сбербанка в России и за рубежом. Повышенные бонусы «Спасибо» участники получают, совершая покупки у партнеров программы, и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные «Спасибо» можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. На данный момент партнерами программы выступили более 300 крупных компаний,одна из которых сеть часовых салонов Time Code.

На сегодняшний день Time Code – это динамичная развивающаяся сеть с 25 салонами в крупнейших городах России, а также онлайн-магазин.

Фотография предоставлена компанией.





