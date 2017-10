Церемония награждения Green Carpet Fashion Awards состоялась 24 сентября во всемирно известном театре Ла Скала в Милане, сообщают организаторы.

Поддержка начинающих дизайнеров – одно из главных направлений деятельности ValueRetail, единственной компании, специализирующейся на шоппинг-направлениях класса люкс. В этом году Value Retail совместно с Национальной палатой моды Италии и агентством Eco-Age, поддерживающим бренды, которые создают одежду и аксессуары из переработанных материалов, провели первую церемонию награждения дизайнеров, ратующих за развитие экологичного подхода в fashion индустрии.

Green Carpet Fashion Awards бросает вызов молодым дизайнерам, призывая их к «сознательной моде» - а именно, к рациональному использованию ресурсов при производстве одежды, сочетая инновации и традиции итальянского стиля. Гостями церемонии вручения премии в Ла Скала стали Колин Ферт, Наоми Кэмбелл, Дакота Джонсон, Эндрю Гарфилд, КаролинаКуркова, Алессандро Микеле, АльбертоФерретти и другие звезды моды, искусства и киноиндустрии.

В рамках Green Carpet Fashion Awards компания Value Retail и итальянский бутик-городок Fidenza Village поддерживают награду «Лучший начинающий дизайнер», учрежденную в честь памяти Франки Соццани, главного редактора Vogue Italy, скончавшейся в прошлом году. Франка Соццани была известна поддержкой молодых талантови открыла немало звезд современной моды.

В этом году награду получил дизайнер Тициано Гуардини (Tiziano Guardini). Работа Тициано – платье из органического шелка и переработанного нейлона, украшенное морскими ракушками и старыми компакт-дисками, признана лучшей профессиональными судьями, в числе которых была генеральный директор Value Retail Дезирэ Боллие.

В качестве приза Тициаоно получил возможность участия в программе поддержки молодых дизайнеров Value Retail. Для компании это первая 12-месячная образовательная программа, воплощающая стремление Value Retail открывать, развивать и поддерживать новые таланты в fashion и design индустриях. Участниками программы стали также четыре финалиста конкурса Green Carpet Talent Competition, части проекта Green Carpet Fashion Awards: Calcaterra, CO|TE, Leo Studio Design и Matea Benedetti.

Value Retail активно поддерживает и продвигает начинающих дизайнеров. Более десяти лет на базе бутик-городков создаются площадки (креативные бутики), где молодые художники со всего мира демонстрируют свои работы: The Creative Spot в Fidenza Village (Милан), The Barcelona Designers’ Collective в La Roca Village (Барселона), Só Collective в Kildare Village (Дублин), ChuangXYi в Suzhou Village (Сучжоу), Shanghai Village(Шанхай), а также The British Collective, который будет запущен этой осенью в обновленной Bicester Village (Лондон).

Фотография предоставлена организаторами.