11.05.2017 16:53

На выставке «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты-2017» в Тюмени свои коллекции продемонстрировали учащиеся техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

В рамках выставки «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты-2017» в Тюмени прошли показы студенческих коллекций. Свои работы представили учащиеся техникума индустрии питания, коммерции и сервиса — МЦК. Они продемонстрировали шесть подборок одежды и собрание дизайнерских кукол.

В рамках выставки также прошли мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу, косметологии и моде. В частности, студентки Анна Путрова, Ирина Потупикова, Наталья Винокурова и Роза Шарипова провели мастер-класс «Галстук — это стильно».