Новости
НачалоНовостиТюменские студенты-модельеры представили шесть коллекций одежды
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года С 17 по 20 мая в Челябинске пройдет выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» Рейтинг@Mail.ru

Тюменские студенты-модельеры представили шесть коллекций одежды

11.05.2017  16:53

На выставке «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты-2017» в Тюмени свои коллекции продемонстрировали учащиеся техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

В рамках выставки «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты-2017» в Тюмени прошли показы студенческих коллекций. Свои работы представили учащиеся техникума индустрии питания, коммерции и сервиса — МЦК. Они продемонстрировали шесть подборок одежды и собрание дизайнерских кукол.

В рамках выставки также прошли мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу, косметологии и моде. В частности, студентки Анна Путрова, Ирина Потупикова, Наталья Винокурова и Роза Шарипова провели мастер-класс «Галстук — это стильно». 

Просмотров: 62
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1298 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте