02.03.2017 00:22

Два вида тканей производства компании «Чайковский текстиль» получили призы конкурса «Сделано в России», сообщает пресс-служба организации.

В рамках федеральной ярмарки «Текстильлегпром» при поддержке АНО «Союзэкспертиза» прошел 8-й Всероссийский конкурс изделий текстильной и легкой промышленности «Сделано в России». Призером состязания стала продукция компании «Чайковский текстиль».

Награды удостоилась ткань огнезащитная хлопкополиамидная антиэлектростатическая FRall Strong 240A c нефтемасловодоотталкивающими свойствами и ткань для школьной формы «Лицей 240» пестротканая.









«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотографии с сайта компании.