15.02.2017 06:56

Сегодня в рамках 48-ой федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром» пройдет семинар САПРа «Грация» под названием «Новый уровень автоматизации проектирования и производства одежды».

Мероприятие проведет Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация». На семинаре будет изложено много прогрессивных новинок 330 версии САПР «Грация». Семинар пройдет в рамках официальной деловой программы выставки-ярмарки.

Напомним, дизайнерская марка R-H по итогам международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис» получила от научно-производственного объединения «Грация» сертификат на установку своей САПР. Это совпало с тем, что к этому времени компанией была создана торговая марка Aliz Arin.

Как в частности, заявила конструктор одежды ТМ Aliz Arin Ольга Буханова (Москва), победитель международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис»: «Грация» расширяет наши возможности. В начале сотрудничества нам установили версию «Ателье», и мы могли выводить лекала изделий одного размера. Сейчас у нас есть возможность выводить лекала на все размеры всех изделий, созданных нашим брендом».

Как рассказала Ольга Буханова, чтобы успешно работать с «Грацией», можно использовать информацию, представленную на сайте компании. Кроме того, в случае возникновения вопросов, можно обратиться в центр технической поддержки «Грации», и сотрудники компании оперативно ответят на все вопросы, исправят ошибки и дадут советы.

Фотография Ольги Бухановой.