14.12.2016 17:16

Ассортиментный ряд ТМ Choupette расширился детским термобельем, сообщает пресс-служба компании.

Бренд Choupette запустил в производство новую продукцию. Теперь марка выпускает также термобелье для детей от рождения и до десяти лет. Изделия изготовлены из натуральной шерсти мериноса. Модели разнообразны и выдержаны в классической цветовой гамме: экрю, жемчужно-серый, графитовый.









«Постоянное расширение ассортимента очень важно для наших магазинов. Мы тщательно анализируем спрос нашей целевой аудитории и стараемся максимально удовлетворить его», — отметила директор по развитию TM Choupette Анастасия Василькова.

Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотография с сайта компании.