|
|
ТМ Choupette начала выпуск термобелья для детей
14.12.2016 17:16
Ассортиментный ряд ТМ Choupette расширился детским термобельем, сообщает пресс-служба компании.
Бренд Choupette запустил в производство новую продукцию. Теперь марка выпускает также термобелье для детей от рождения и до десяти лет. Изделия изготовлены из натуральной шерсти мериноса. Модели разнообразны и выдержаны в классической цветовой гамме: экрю, жемчужно-серый, графитовый.
«Постоянное расширение ассортимента очень важно для наших магазинов. Мы тщательно анализируем спрос нашей целевой аудитории и стараемся максимально удовлетворить его», — отметила директор по развитию TM Choupette Анастасия Василькова.
Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.
Фотография с сайта компании.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте