14.04.2017 19:16

По версии Private Label Awards ТМ Choupette признана «Лучшей торговой маркой детских товаров», сообщает пресс-служба компании.

Private Label Awards отметила ТМ Choupette в рамках премии «Собственная торговая марка». Компания стала победительницей в номинации «Лучшая торговая марка детских товаров».

ТМ Choupette впервые принимала участие в данной премии. На суд экспертного совета было представлено более 450 брендов из разных отраслей.

«Мы, как отечественный бренд, гордимся тем, что в последние годы знак «Сделано в России», действительно, становится знаком качества, стиля и красоты, а отечественные марки представляют очень достойный продукт», - сказала менеджер по маркетингу и рекламе ТМ Choupette Кирилина Анна.

Отмечается, что в 2016 году было открыто 17 монобрендовых магазинов Choupette. В планах марки в 2017 году расширить сеть на 25% и обеспечить себе выход на зарубежные рынки помимо США и Европы.









Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотография с сайта компании.