Новости
НачалоНовостиТМ Choupette названа «Лучшей торговой маркой детских товаров»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

ТМ Choupette названа «Лучшей торговой маркой детских товаров»

14.04.2017  19:16

По версии Private Label Awards ТМ Choupette признана «Лучшей торговой маркой детских товаров», сообщает пресс-служба компании.

Private Label Awards отметила ТМ Choupette в рамках премии «Собственная торговая марка». Компания стала победительницей в номинации «Лучшая торговая марка детских товаров».

ТМ Choupette впервые принимала участие в данной премии. На суд экспертного совета было представлено более 450 брендов из разных отраслей.

«Мы, как отечественный бренд, гордимся тем, что в последние годы знак «Сделано в России», действительно, становится знаком качества, стиля и красоты, а отечественные марки представляют очень достойный продукт», - сказала менеджер по маркетингу и рекламе ТМ Choupette Кирилина Анна.

Отмечается, что в 2016 году было открыто 17 монобрендовых магазинов Choupette. В планах марки в 2017 году расширить сеть на 25% и обеспечить себе выход на зарубежные рынки помимо США и Европы.



Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотография с сайта компании. 

Просмотров: 46
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1283 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте