|
|
ТМ Choupette представила коллекцию «Утренняя звезда»
11.03.2017 22:59
Весенне-летняя коллекция
«Утренняя звезда» от ТМ Choupette поступила в магазины, сообщает пресс-служба
компании.
В фирменные магазины Choupette поступила новая весенне-летняя коллекция «Утренняя звезда». В нее вошли бомберы и плиссированные юбки, серебристые шорты, юбки со звездами, жакеты буке с декором. В коллекции преобладают пастельные цвета, оттененные холодным серебром.
Марка Choupette производится в России.
Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для
детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.
Фотография с сайта компании.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте