11.03.2017 22:59

Весенне-летняя коллекция «Утренняя звезда» от ТМ Choupette поступила в магазины, сообщает пресс-служба компании.

В фирменные магазины Choupette поступила новая весенне-летняя коллекция «Утренняя звезда». В нее вошли бомберы и плиссированные юбки, серебристые шорты, юбки со звездами, жакеты буке с декором. В коллекции преобладают пастельные цвета, оттененные холодным серебром.









Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотография с сайта компании.